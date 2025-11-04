Stop ai raddoppi del Grande Fratello
Dopo una sola settimana, Mediaset blocca i raddoppi del Grande Fratello. E, aggiungiamo noi, menomale! Complice il fallimentare tentativo di giovedì scorso, il reality di Canale 5 proseguirà, per ora, solo di lunedì; la prossima puntata, dunque, sarà il 10 novembre 2025. Con una media nelle ultime puntate inferiore al 15% di share, il tentativo di constatare se ci fosse vita senza la forte concorrenza di Blanca non ha funzionato, anzi: giovedì, contro la non temibile serie Noi del Rione Sanità (17.7%), il GF è sprofondato al 13.1%. Numeri troppo basi per pensare di occupare due serate a settimana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
