Stoccarda-Feyenoord Europa League 06-11-2025 ore 21:00

Quarto turno della fase a girone di Europa League che vede 2 squadre in difficoltà come Stoccarda e Feyenoord affrontarsi a caccia di punti per sperare nella qualificazione. Gli svevi sono caduti nello scontro diretto di Lipsia, mostrando di non avere ancora organizzazione ma soprattutto potenziale per poter competere ad altissimi livelli in campionato. In Europa la squadra zoppica, e il KO di Istanbul . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Stoccarda-Feyenoord (Europa League, 06-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pareggio alla Mercedes Benz Arena?

