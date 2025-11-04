steven tyler il comune di cotronei e quel museo mai realizzato

Forse non tutti lo sanno, ma il vero cognome di Steven Tyler, il frontman degli Aerosmith, è Tallarico. Il nonno Giovanni era infatti originario di Cotronei, in provincia di Crotone, in Calabria. Era poi emigrato negli Stati Uniti, dove aveva fondato una band, i Tallarico Brothers. Nel 2013, la rockstar si è recato nel paese per riscoprire le proprie origini e ha incontrato Nino Grassi, nipote del fratello di suo nonno che, dopo l’esperienza americana, aveva fatto ritorno in Italia. Il Comune ha proposto al cantante di creare un museo rock a lui dedicato con annessa scuola di musica per i meno abbienti, e lui ha accettato, chiedendo che venisse realizzato a Palazzo Bevilacqua, la vecchia residenza di famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

