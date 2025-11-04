Sterpaglie e cespugli corrono più delle bici I residenti | Pista ciclabile impraticabile s’intervenga

Lecceprima.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un appello più che legittimo dopo che per quel tratto di pista ciclabile di oltre un chilometro si sono utilizzati fondi pubblici e l’obiettivo finale era quello di fornire una struttura viaria sicura e percorribile per ciclisti e pedoni.Un gruppo di residenti di via Vecchia Frigole ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

