Stellantis Filosa annuncia investimenti in Francia
L’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ha rassicurato i sindacati francesi al Green Campus di Poissy. Durante il confronto il ceo del gruppo ha annunciato che saranno investiti oltre 2 miliardi di euro nel Paese, diventato la seconda priorità della società. Per Stellantis e Filosa, quindi, la Francia è davanti all’Italia, ma dietro agli Stati Uniti. Tanto che l’ad ha affermato di come l’area francese sia «centrale per il successo del gruppo e della regione Europa allargata». Attualmente Stellantis ha 39 mila lavoratori in 12 stabilimenti in tutta la Francia: si tratta del 15 per cento della propria forza lavoro globale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
#stellantis, Filosa: «In #italia non sono previsti ridimensionamenti. Per ciascuno stabilimento una chiara missione produttiva» - X Vai su X
Antonio Filosa è il nuovo CEO di Stellantis. E non è un manager qualunque. È un uomo della scuola di Sergio Marchionne, quella dei numeri, delle fabbriche, delle decisioni rapide e delle promesse mantenute. Quando dice che gli stabilimenti italiani avran - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis, Filosa rassicura la Francia: è il Paese più importante dopo gli Usa. E promette investimenti e assunzioni - Il ceo incontra i sindacati francesi, conferma 2 miliardi di investimenti in Francia nel 2025 e annuncia 1. Segnala milanofinanza.it
Stellantis, Filosa annuncia 400 assunzioni a Mirafiori. Sindacati “segnale positivo, ma serve di più” - Il ceo di Stellantis Antonio Filosa conferma 400 nuove assunzioni a Mirafiori per la produzione della Fiat 500 ibrida e chiede una revisione delle regole Ue sulla transizione ecologica. firstonline.info scrive
Filosa: ecco qual è il Paese più importante per Stellantis dopo gli USA - Antonio Filosa: la Francia è il Paese più importante per Stellantis dopo gli USA. motorisumotori.it scrive