stellantis filosa annuncia investimenti in francia

L’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ha rassicurato i sindacati francesi al Green Campus di Poissy. Durante il confronto il ceo del gruppo ha annunciato che saranno investiti oltre 2 miliardi di euro nel Paese, diventato la seconda priorità della società. Per Stellantis e Filosa, quindi, la Francia è davanti all’Italia, ma dietro agli Stati Uniti. Tanto che l’ad ha affermato di come l’area francese sia «centrale per il successo del gruppo e della regione Europa allargata». Attualmente Stellantis ha 39 mila lavoratori in 12 stabilimenti in tutta la Francia: si tratta del 15 per cento della propria forza lavoro globale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

