Stellantis Atessa nuovo incarico per l' attuale direttore Paolo Accastello

Chietitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice dello stabilimento Stellantis Europa Atessa. L'attuale direttore di stabilimento, l'ingegnere Paolo Accastello, da subito assumerà il ruolo gestionale dell'area geografica degli stabilimenti di Italia e Polonia, nella parte carrozzeria.Lo ha comunicato la direzione aziendale al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

