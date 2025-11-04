Stellantis Atessa nuovo incarico per l' attuale direttore Paolo Accastello
Cambio al vertice dello stabilimento Stellantis Europa Atessa. L'attuale direttore di stabilimento, l'ingegnere Paolo Accastello, da subito assumerà il ruolo gestionale dell'area geografica degli stabilimenti di Italia e Polonia, nella parte carrozzeria.Lo ha comunicato la direzione aziendale al.
