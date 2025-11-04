Stefano Pozzi rilancia la proposta del salario minimo | L' unica via per eliminare i lavori sottopagati

Padovaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2020 e 2021 era a Kabul, in Afghanistan con il ruolo di responsabile del personale afghano per Emergency, incarico datogli direttamente da Gino Strada. Oggi è candidato alle regionali nelle file del PD. Stefano Pozzi, 59 anni, sposato, due figli, già responsabile del personale di aziende come. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Stefano Pozzi Rilancia Proposta