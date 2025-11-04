Stefano Pioli esonerato | finisce l’avventura alla guida della Fiorentina

La decisione del presidente Commisso. Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. La decisione è arrivata nelle ultime ore da parte del presidente Rocco Commisso, che ha scelto di interrompere il rapporto con il tecnico dopo un avvio di stagione estremamente deludente. Dopo 10 giornate di campionato, i viola si trovano all'ultimo posto in classifica con soli quattro punti, un bottino troppo povero per le ambizioni della società. Una gestione temporanea in attesa del nuovo tecnico. In attesa di scegliere il nuovo allenatore, la società ha deciso di affidare la squadra temporaneamente a Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera.

