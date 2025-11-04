Stefano Pioli esonerato ecco chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina

Ora è ufficiale, Stefano Pioli è stato esonerato non è più il tecnico della Fiorentina. Decisiva è stata la sconfitta contro il Lecce in casa di domenica scorsa, una gara terminata 0-1 che pesa sulla classifica. Uno scenario impensabile a inizio stagione che sta diventando uno psico-dramma per una delle piazze più importanti del calcio italiano. Scopriamo cosa è accaduto. (ANSA) tvplay.it Stefano Pioli aveva rinunciato ai soldi dell’Arabia per tornare laddove aveva fatto tanto bene e dove aveva vissuto emozioni impossibili da dimenticare sia nel bene che nel male. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Stefano Pioli esonerato, ecco chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina

