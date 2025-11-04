Stefano Farronato morto l' alpinista vicentino disperso in Nepal insieme al collega Alessandro Caputo Sorpresi da forti nevicate a 5mila metri Si cercano altri 6 italiani

Ilgazzettino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Speranze finite. Sono morti Alessandro CaputoStefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

stefano farronato morto l alpinista vicentino disperso in nepal insieme al collega alessandro caputo sorpresi da forti nevicate a 5mila metri si cercano altri 6 italiani

© Ilgazzettino.it - Stefano Farronato, morto l'alpinista vicentino disperso in Nepal insieme al collega Alessandro Caputo. «Sorpresi da forti nevicate a 5mila metri». Si cercano altri 6 italiani

Scopri altri approfondimenti

stefano farronato morto alpinistaStefano Farronato, morto l'alpinista vicentino disperso in Nepal insieme al collega Alessandro Caputo. «Sorpresi da forti nevicate a 5mila metri». Si cercano altri 6 italiani - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Si legge su ilgazzettino.it

stefano farronato morto alpinistaStefano Farronato, alpinista vicentino disperso in Nepal. La strage delle nevi dopo il ciclone, morto un italiano - Stefano Farronato l’aveva detto un mese fa in Veneto, ormai alla vigilia della sua diciottesima spedizione, di nuovo in Nepal come la prima: «Non si tratta solo di ... ilgazzettino.it scrive

stefano farronato morto alpinistaFarnesina: morti i due alpinisti dispersi in Nepal, il milanese Caputo e il vicentino Farronato - Sono morti i due alpinisti italiani, il milanese Alessandro Caputo e il veneto Stefano Farronato, che risultavano dispersi sul Panbari, in Nepal. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano Farronato Morto Alpinista