Stefano Farronato e Markus Kirchler morti il vicentino e l' altoatesino travolti da una valanga in Nepal | gli alpinisti trovati sotto metri di neve Si cercano gli altri italiani

Speranze finite. Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefano Farronato e Markus Kirchler, morti il vicentino e l'altoatesino travolti da una valanga in Nepal: gli alpinisti trovati sotto metri di neve. Si cercano gli altri italiani

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . È stato ritrovato dai soccorritori il corpo di Paolo Cocco, il fotografo abruzzese che stava tentando la scalata al Dolma Khang. Si tratta della terza vittima italiana in Nepal: Alessandro Caputo e Stefano Farronato erano rimasti intrappolati sul ma - facebook.com Vai su Facebook

In #Nepal, sulle cime dell’Himalaya, da venerdì tempeste di neve e valanghe hanno travolto 2 spedizioni di alpinisti: 9 i morti, 5 sono italiani. La Farnesina ha confermato la morte di Alessandro Caputo, maestro di sci, e di Stefano Farronato, anche lui alpinista. - X Vai su X

Stefano Farronato e Markus Kirchler, morti il vicentino e l'altoatesino travolti da una valanga in Nepal: gli alpinisti trovati sotto metri di neve. Si cercano gli altri italiani - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... ilgazzettino.it scrive

Nepal, travolto dalla valanga anche l'altoatesino Markus Kirchler - Il giovane è fra le sette persone, compresi due alpinisti abruzzesi, per le quali non vi sarebbero più speranze, dopo la caduta della slavina, lunedì, sul campo base dello Yalung Ri, nell’Himalaya. Come scrive giornaletrentino.it

Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler gli altri 3 alpinisti italiani morti in Nepal sull'Himalaya - Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler si aggiungono a Caputo e Farronato tra gli alpinisti italiani morti in Nepal sull'Himalaya. Lo riporta virgilio.it