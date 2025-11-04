Stefano Farronato e Markus Kirchler morti il vicentino e l' altoatesino travolti da una valanga in Nepal | gli alpinisti trovati sotto metri di neve Si cercano gli altri italiani

Ilgazzettino.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Speranze finite. Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

stefano farronato e markus kirchler morti il vicentino e l altoatesino travolti da una valanga in nepal gli alpinisti trovati sotto metri di neve si cercano gli altri italiani

© Ilgazzettino.it - Stefano Farronato e Markus Kirchler, morti il vicentino e l'altoatesino travolti da una valanga in Nepal: gli alpinisti trovati sotto metri di neve. Si cercano gli altri italiani

Approfondisci con queste news

stefano farronato markus kirchlerStefano Farronato e Markus Kirchler, morti il vicentino e l'altoatesino travolti da una valanga in Nepal: gli alpinisti trovati sotto metri di neve. Si cercano gli altri italiani - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... ilgazzettino.it scrive

stefano farronato markus kirchlerNepal, travolto dalla valanga anche l'altoatesino Markus Kirchler - Il giovane è fra le sette persone, compresi due alpinisti abruzzesi, per le quali non vi sarebbero più speranze, dopo la caduta della slavina, lunedì, sul campo base dello Yalung Ri, nell’Himalaya. Come scrive giornaletrentino.it

stefano farronato markus kirchlerPaolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler gli altri 3 alpinisti italiani morti in Nepal sull'Himalaya - Paolo Cocco, Marco Di Marcello e Markus Kirchler si aggiungono a Caputo e Farronato tra gli alpinisti italiani morti in Nepal sull'Himalaya. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano Farronato Markus Kirchler