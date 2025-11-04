Stefano Farronato alpinista vicentino disperso in Nepal La strage delle nevi dopo il ciclone morto un italiano

VICENZA - Stefano Farronato l?aveva detto un mese fa in Veneto, ormai alla vigilia della sua diciottesima spedizione, di nuovo in Nepal come la prima: «Non si tratta solo di una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefano Farronato, alpinista vicentino disperso in Nepal. La strage delle nevi dopo il ciclone, morto un italiano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nepal, la strage delle nevi dopo il ciclone. Disperso il vicentino Stefano Farronato, morto un alpinista italiano - facebook.com Vai su Facebook

Due alpinisti dispersi in Nepal: sono il vicentino Stefano Farronato e il milanese Alessandro Caputo lavocedelnordest.eu/due-alpinisti-… L'altro scalatore è il milanese Alessandro Caputo. Dei due, rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate, non si - X Vai su X

Stefano Farronato, alpinista vicentino disperso in Nepal. La strage delle nevi dopo il ciclone, morto un italiano - Stefano Farronato l’aveva detto un mese fa in Veneto, ormai alla vigilia della sua diciottesima spedizione, di nuovo in Nepal come la prima: «Non si tratta solo di ... ilgazzettino.it scrive

Farnesina: morti i due alpinisti dispersi in Nepal, il milanese Caputo e il vicentino Farronato - Sono morti i due alpinisti italiani, il milanese Alessandro Caputo e il veneto Stefano Farronato, che risultavano dispersi sul Panbari, in Nepal. Segnala rainews.it

Il racconto dell'amico degli alpinisti morti sull'Himalaya: "Contatto fino a giovedì, poi più nulla" - I contatti con Caputo e Stefano Farronato erano stati persi venerdi' quando erano stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1, a 5mila metri d'altitudine. Si legge su rainews.it