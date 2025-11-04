Stefano De Martino per la prima volta parla il padre Enrico | Vederlo come conduttore è una soddisfazione enorme

"La mia carriera di ballerino professionista si è interrotta quando avevo 25 anni" rivela per la prima volta Enrico De Martino, padre del noto conduttore di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stefano De Martino, per la prima volta parla il padre Enrico: “Vederlo come conduttore è una soddisfazione enorme”

Scopri altri approfondimenti

"#StefanoDeMartino" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Enrico De Martino rivela: "Gli dissi 'ti voglio bene' a 21 anni. Da ragazzino ricevette una 'profezia' sul suo futuro" - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino, la “battaglia” in TV con Gerry Scotti: il padre Enrico rompe il silenzio - Enrico, padre di Stefano De Martino, svela la scelta che ha cambiato la sua vita: da Maria De Filippi al futuro in tv del figlio. Scrive donnaglamour.it

Stefano De Martino, prima e dopo: il cambiamento negli anni è sotto gli occhi di tutti - Dal debutto ad Amici all'ascesa come conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha attraversato una trasformazione: ecco il prima e dopo. Secondo donnaglamour.it

“Gli dissi ‘ti voglio bene’ la prima volta a 21 anni, per lui lasciai la mia carriera nella danza. Quando era un ragazzino ricevette una ‘profezia’ sul suo futuro ... - Enrico De Martino rivela: "Gli dissi 'ti voglio bene' a 21 anni. Riporta ilfattoquotidiano.it