Stefani | Valorizzare i giovani avvicinarli alla politica aprirgli le strade del lavoro
Il candidato governatore del centrodestra Alberto Stefani ha lanciato oggi a Noventa Padovana (Padova) l'iniziativa “Generazione Veneto”. L'obiettivo? «Raccontare - ha spiegato - quanto i giovani vogliono dare a questa straordinaria terra, il Veneto. Lo faremo con un network di idee. Lo lanceremo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondisci con queste news
Un’altro importante passo avanti per valorizzare il Palaghiaccio e le discipline legate al pattinaggio! Ringrazio la Preside dell’istituto Cavazzi, Annalisa Mezzetti, la federazione e il CONI per aver sposato la richiesta di includere queste discipline alle lezioni pre - facebook.com Vai su Facebook
Stefania (@stefy8917) / Posts - X Vai su X
Alberto Stefani lancia 'Servizio Veneto', il campus «per insegnare ai giovani lo spirito di servizio, la disciplina e l’amore per il territorio» - 'Servizio Veneto' è il nome del progetto lanciato da Alberto Stefani, candidato alle elezioni regionali in Veneto. Da ilgazzettino.it
Salvini: «Stefani candidato in Veneto, la coalizione ha capito il valore aggiunto della Lega sui territori. Noi i giovani li valorizziamo» - Matteo Salvini torna a parlare della candidatura di Alberto Stefani alla poltrona di presidente del Veneto sottolineando quanto la coalizione abbia capito il valore della Lega su territori: «Questa ... Riporta ilgazzettino.it