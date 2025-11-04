Sguardi, complicità e mani molo sciolte. Le attrici Sarah Paulson e Kim Kardashian hanno attirato l’attenzione dei media durante la première newyorkese di All’s Fair, il nuovo legal drama ideato da Ryan Murphy per Disney+, in uscita il 4 novembre. L’evento si è svolto al Whitby Hotel e ha riunito il cast della serie, che include anche Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash, Brooke Shields, Elizabeth Berkley e Jessica Simpson. Durante il red carpet, le due attrici hanno offerto ai fotografi un momento che è rapidamente circolato sui social. Nelle immagini scattate sul red carpet si vede Sarah Paulson che dà un’evidente “palpatina” e poi uno “schiaffetto” sul sedere di Kim Kardashian, seguito da un abbraccio affettuoso, il tutto a favore delle telecamere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stavo masticando, l’ho sputata per sbaglio e le è finita dritta nell’occhio”: l’incidente della “patatina volante” e la “palpatina” al sedere, cosa succede tra Sarah Paulson e Kim Kardashian