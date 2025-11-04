Stato di agitazione Sciopero dei farmacisti per il rinnovo del contratto

Dipendenti delle farmacie private in sciopero giovedì 6 novembre. La mobilitazione, indetta a livello nazionale da Cgil-Cisl-Uil, riguarda tocca anche la realtà pratese dove si contano 44 farmacie in città e 76 in tutta la provincia con un numero di dipendenti (laureati e non) pari a circa 200. Anche le farmacie comunali privatizzate all’80%, applicano lo stesso contratto nazionale delle farmacie private. Il rinnovo del contratto nazionale è al centro della manifestazione sindacale: scaduto il 31 agosto 2024, ricordiamo che il rinnovo del 2021 è stato firmato in pieno covid, dopo 12 anni di vacanza contrattuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stato di agitazione. Sciopero dei farmacisti per il rinnovo del contratto

