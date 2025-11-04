Stasera in tv c' è The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott un noir senza redenzione con un cast stellare da Brad Pitt a Cameron Diaz

C’è qualcosa di profondamente inquietante nel vedere un uomo elegante, dal sorriso sicuro e dal portafoglio gonfio, che pensa di poter entrare e uscire dal mondo della droga come se stesse chiudendo un contratto immobiliare. Questo è The Counselor – Il procuratore. Il film del 2013 è diretto da Ridley Scott, che lo ha dedicato alla memoria di suo fratello Tony Scott, suicidatosi durante le riprese. La pellicola arriva stasera in tv alle 21.20 su Rai 4. Ma è possibile vedere la pellicola anche in contemporanea streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove on demand il film rimarrà a disposizione per un breve periodo. 🔗 Leggi su Amica.it

