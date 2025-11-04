Starace a EDC | Basta aggredire Sinner per la Davis Ecco chi scelgo tra lui e Alcaraz

L’ex tennista Potito Starace: “Sinner a Parigi è stato dominante, ha lavorato e migliorato tanto dalla finale persa con Alcaraz” Ancora un trionfo. Il numero 23 in carriera. E nessuna voglia di fermarsi, con le Finals che sono alle porte. Una percentuale di vittorie in carriera del 78.61%. Primo italiano a vincere il 1000 di Parigi. Esser Jannik Sinner significa tanto. Trionfo sotto la Tour Eiffel All’ex tennista azzurro Potito Starace chiediamo subito il senso di questo ennesimo torneo vinto, il quinto stagionale. “Significa tanto questo trionfo. Sinner ha dominato in Francia senza perdere un set, in questo momento sta giocando meglio di Alcaraz: e per questo di tutti gli altri tennisti del circuito”. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

