Stamani le celebrazioni per la giornata dell' unità nazionale e delle forze armate
Si sono svolte questa mattina le celebrazioni per la giornata nazionale dell'unità nazionale e delle forze armate. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Clemente Di Nuzzo, il sindaco Alessandro Ghinelli, il presidente della Provincia Alessandro Polcri, le forze dell’ordine oltre alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Intensa e partecipata, stamani al cimitero, la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, articolata su due momenti. Prima, nella chiesta posta in fondo al viale principale, la Celebrazione eucaristica in suffragio dei Caduti di tutte le guerre e delle vittim - facebook.com Vai su Facebook