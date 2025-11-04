Stai invecchiando bene o perdi colpi? Scoperta la proteina che te lo dirà con un esame del sangue

Quando inizia il processo d’invecchiamento? È una delle domande che più di frequente la scienza si pone, considerando anche quanto e come occorra conoscere sulla biologia dei processi di senescenza. Ma c’è di più. Oltre a comprendere cosa accade sarebbe importante avere dei parametri che vadano oltre i segnali che possiamo cogliere: la pelle che si fa rugosa, gli acciacchi delle articolazioni, il metabolismo che cambia. Non è per caso che parliamo di metabolismo. Perché proprio partendo da persone che avevano problemi nei meccanismi di controllo del corpo, legati alla presenza di obesità e sindrome metabolica, un team di ricercatori giapponesi ha scoperto una molecola che potrebbe diventare la “spia” del processo dell’età che avanza più o meno velocemente. 🔗 Leggi su Dilei.it

