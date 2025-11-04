Stai invecchiando bene o perdi colpi? Scoperta la proteina che te lo dirà con un esame del sangue
Quando inizia il processo d’invecchiamento? È una delle domande che più di frequente la scienza si pone, considerando anche quanto e come occorra conoscere sulla biologia dei processi di senescenza. Ma c’è di più. Oltre a comprendere cosa accade sarebbe importante avere dei parametri che vadano oltre i segnali che possiamo cogliere: la pelle che si fa rugosa, gli acciacchi delle articolazioni, il metabolismo che cambia. Non è per caso che parliamo di metabolismo. Perché proprio partendo da persone che avevano problemi nei meccanismi di controllo del corpo, legati alla presenza di obesità e sindrome metabolica, un team di ricercatori giapponesi ha scoperto una molecola che potrebbe diventare la “spia” del processo dell’età che avanza più o meno velocemente. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Se la riconosci subito, probabilmente stai invecchiando Nel **1986** dagli **Europe**, band svedese guidata dal cantante **Joey Tempest**, pubblicano "The Final Cauntdown". L’idea nacque quando Tempest, ancora adolescente, scrisse un **riff di tastier - facebook.com Vai su Facebook
Quando il paesaggio e i tuoi vicini continuano ad essere in sintonia con te significa che stai invecchiando bene - X Vai su X
Stai invecchiando bene o perdi colpi? Scoperta la proteina che te lo dirà con un esame del sangue - Individuata la molecola CtBP2 come indicatore del processo di invecchiamento: come agisce e cosa ci fa capire. Si legge su dilei.it
Stai invecchiando bene? Ecco 4 semplici test di fitness per capirlo - L’invecchiamento non riguarda soltanto l’età anagrafica, ma tutta una serie di fattori: dal benessere emotivo alle funzioni cognitive fino alla funzionalità muscolare, una delle chiavi di un ... Segnala gazzetta.it