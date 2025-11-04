Stagisti cacciati da Sky Sport per l' esultanza in diretta Federico Ferri | Baracconate da bar inaccettabili

Un'esultanza di troppo durante la diretta è costata il posto a due stagisti di Sky Sport: la vicenda si è consumata durante la partita Verona-Inter di domenica 2 novembre, conclusasi 1-2 grazie all'autogol di Martin Frese segnato al '93. Mentre il giornalista commentava gli ultimi minuti del. 🔗 Leggi su Today.it

