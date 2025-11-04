Spunta il tank Tigon MCV-105 | come funziona il nuovo carro armato

La Corea del Sud ha svelato un nuova variante del suo veicolo blindato in occasione della Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX). Parliamo dell' 8×8 "Tigon" MCV-105, un mezzo che sottolinea gli sforzi del Paese asiatico per espandere il proprio portafoglio di sistemi terrestri, sia per uso interno che per l'esportazione. L'MCV-105, sviluppato da Hanwha Defense, è dotato di un cannone da 105 mm montato su una torretta modellata sul carro armato da combattimento principale K2. Ecco che cosa sappiamo in base alle indiscrezioni fin qui emerse. Il nuovo veicolo sudcoreano. Secondo quanto riportato da Defence Blog, la configurazione della torretta del mezzo presentato in fiera era un mockup, ma rifletteva comunque la potenza di fuoco prevista per la futura piattaforma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

