Spread Btp-Bund ai minimi storici nuove opportunità per gli investitori

Continua ad essere in calo lo spread, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che apre oggi a 76,9 punti base. Il rendimento del Btp decennale resta invariato al 3,4%, mentre quello del Bund tedesco scende al 2,64%, con un calo di 2,4 punti base. In lieve ribasso anche il tasso francese, che si attesta al 3,42%, mantenendo un distacco di circa 3,4 punti da quello italiano. Numeri che fotografano un contesto di stabilità e fiducia verso il debito pubblico italiano. Dopo anni in cui il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi superava regolarmente i 200 punti base, la discesa sotto quota 80 rappresenta un livello ai minimi storici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

