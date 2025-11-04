Spread Btp-Bund ai minimi storici nuove opportunità per gli investitori

Quifinanza.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua ad essere in calo lo spread, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che apre oggi a 76,9 punti base. Il rendimento del Btp decennale resta invariato al 3,4%, mentre quello del Bund tedesco scende al 2,64%, con un calo di 2,4 punti base. In lieve ribasso anche il tasso francese, che si attesta al 3,42%, mantenendo un distacco di circa 3,4 punti da quello italiano. Numeri che fotografano un contesto di stabilità e fiducia verso il debito pubblico italiano. Dopo anni in cui il differenziale tra i titoli italiani e quelli tedeschi superava regolarmente i 200 punti base, la discesa sotto quota 80 rappresenta un livello ai minimi storici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

spread btp bund ai minimi storici nuove opportunit224 per gli investitori

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund ai minimi storici, nuove opportunità per gli investitori

Argomenti simili trattati di recente

spread btp bund minimiSpread Btp-Bund ai minimi storici, nuove opportunità per gli investitori - Continua ad essere in calo lo spread, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che apre oggi a ... Lo riporta quifinanza.it

spread btp bund minimiLo spread tra Btp e Bund aggiorna i minimi a 73,6 punti - Lo spread tra Btp e Bund continua ad assottigliarsi aggiornando i minimi da dicembre 2010. quotidiano.net scrive

spread btp bund minimiLo spread tra Btp e Bund a 76 punti, corregge i minimi dal 2010 - Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni sui 76,5 punti base, con qualche escursione nelle ultime ore anche sotto questa quota. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spread Btp Bund Minimi