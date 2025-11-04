Spray a bordo della corriera Seta tre studentesse intossicate a Vignola
Questa mattina il viaggio sulla linea extraurbana 760 di Seta - partita dalla stazione ferroviaria di Castelfranco alle 7:00 e diretta a Vignola - è stato interrotto poco prima del capolinea da un grave episodio. Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino a bordo dell'autobus, provocando. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
I militari hanno bloccato con lo spray il giovane che aveva provato a fuggire a bordo di un mezzo, poi risultato pure senza assicurazione - facebook.com Vai su Facebook
Panico a bordo di un bus carico con settanta persone a bordo, dopo che un passeggero di 15 anni ha spruzzato dello spray urticante. E' successo oggi pomeriggio a Porzano di Leno, in provincia di Brescia, lungo la strada provinciale 7, nel tratto Leno-Bres - X Vai su X
Spray al peperoncino sulla corriera Castelfranco-Vignola: tre ragazze intossicate - Spray al peperoncino spruzzato a bordo della corriera, con tre ragazze intossicate e portate in ospedale a Vignola per accertamenti. Come scrive msn.com
La baby gang con lo spray urticante Bomboletta spruzzata nel bus di Seta Conducente e tre giovani intossicati - Poco dopo, sono in quattro a finire al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, dopo che qualcuno, a ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Spruzza spray urticante nel bus pieno di studenti: denunciato il bullo, è un ragazzino di 14 anni - CASTELFRANCO (TREVISO) – Spray al peperoncino spruzzato a bordo di una corriera piena di studenti: "bullo" identificato grazie alle telecamere e denunciato. Da ilgazzettino.it