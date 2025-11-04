Spotify è immune a polemiche boicottaggi e aumenti | gli abbonati Premium crescono del 12% e superano i 280 milioni

Dday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spotify ha annunciato risultati solidi per il terzo trimestre del 2025: gli utenti mensili attivi sono in crescita a più di 700 milioni, ma soprattutto aumentano gli utenti che pagano un abbonamento premium, nonostante i recenti aumenti del canone. 🔗 Leggi su Dday.it

Spotify è immune a polemiche, boicottaggi e aumenti: gli abbonati Premium crescono del 12% e superano i 280 milioni

