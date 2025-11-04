Spotify è immune a polemiche boicottaggi e aumenti | gli abbonati Premium crescono del 12% e superano i 280 milioni
Spotify ha annunciato risultati solidi per il terzo trimestre del 2025: gli utenti mensili attivi sono in crescita a più di 700 milioni, ma soprattutto aumentano gli utenti che pagano un abbonamento premium, nonostante i recenti aumenti del canone. 🔗 Leggi su Dday.it
