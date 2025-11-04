Sport in tv oggi martedì 4 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 4 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Jasmine Paolini va a caccia di una vittoria, dopo la netta sconfitta nel suo primo incontro con la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. La toscana dovrà affrontare l’americana Coco Gauff e si spera riesca a trovare le giuste sensazioni. In campo poi a Metz Francesco Passaro, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

