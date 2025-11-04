Sport in tv | Juventus e Napoli in Champions e non solo il programma completo

Martedì 4 novembre torna la Champions League con le sue notti magiche al livello europeo e non solo: ecco l’intero programma con tutti i dettagli. In questo martedì 4 novembre torna la Champions League, con Juventus e Napoli rispettivamente impegnate contro Sporting e Francoforte. Occhio poi anche al tennis: scenderà in campo anche Jasmine Paolini. E da non perdere il derby italiano tra Cobolli e Sonego all’ATP Metz 2025. Di seguito il programma completo. Sport in tv, torna la Champions League e non solo: i dettagli dell’intero programma. 07.30 Snooker, International Championship: secondo turno – Diretta streaming su Discovery+. 🔗 Leggi su Sportface.it