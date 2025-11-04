Sport equestri | il Circolo ippico abruzzese al top tra le scuole federali nazionali
Successi e conferme per l’Asd Circolo Ippico abruzzese di Chieti Scalo, risultato il migliore delle scuole federali nazionali per gli sport equestridell’Abruzzo presenti all’Arezzo Equestrian Centre. La manifestazione si è svolta dal 30 ottobre al 2 novembre e ha visto la partecipazione di 80. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?. FISE CENTRALE ? La Federazione Italiana Sport Equestri informa che il Ministero dell’Università e del Merito ha pubblicato il bando del Progetto didattico sperimentale “Studente-atleta di alto livello” (Leggi QUI). Il Progetto, secondo quanto previsto dal - facebook.com Vai su Facebook
Sport equestri: il Circolo ippico abruzzese al top tra le scuole federali nazionali - Risultati lusinghieri per la scuola federale nazionale attiva dal 1962 a Chieti ai campionati svoltisi all'Arezzo Equestrian Centre ... Riporta chietitoday.it
Circolo ippico. A ’Le Siepi’ mille partecipanti per l’Adriatic tour di agosto - La 50esima stagione agonistica del circolo ippico Le Siepi di Cervia vede un record di iscritti per l'Adriatic tour, con quasi mille partecipanti da 19 nazioni. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Al circolo ippico Giara Oristanese brillano i campioni dell'equitazione paralimpica - Poker d’oro per l’associazione ippica Giara Oristanese che al 15° campionato italiano di equitazione paralimpica targato Fisdir per quattro volte è salita sul gradino più alto del podio con gli atleti ... Come scrive unionesarda.it