La cultura fa centro. River22 Sporting Club e la biblioteca comunale Walter Toni di Bagno hanno inaugurato il punto di lettura nei locali del centro sportivo, mettendo così in connubio sport e cultura. "Questa iniziativa – dicono l’amministrazione comunale e River 22 – va ad arricchire il progetto ’Be Active-Giovani in Biblioteca’, che lo scorso maggio ha portato a Bagno due incontri letterari a tema sportivo, di cui uno con il giornalista della Gazzetta dello Sport Riccardo Crivelli. L’obiettivo del progetto è promuovere e stimolare la lettura tra gli utenti della palestra, andando inoltre a favorire il recupero, la circolazione e la rivalutazione del libro come strumento di cultura e formazione personale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sport e cultura si uniscono. Nuovo punto di lettura