I nuovi spogliatoi del centro sportivo Brandini-Galasso di Terranuova saranno inaugurati sabato 8 novembre alle ore 9 alla presenza di Eugenio Giani. L’appuntamento è all’ingresso del campo da calcio che si trova all’interno del parco pubblico Tiziano Terzani di viale Europa. I lavori per la realizzazione dell’opera sono iniziati a gennaio di quest’anno e il nuovo blocco, che si aggiunge a quello già esistente, è il risultato di un importante finanziamento della Regione Toscana di 350 mila a cui l’amministrazione comunale ha aggiunto risorse proprie. La nuova struttura sarà suddivisa in due spogliatoi per atleti, uno con una capienza fino a 16 atleti e l’altro fino a 21, uno spogliatoio per l’arbitro e un locale pluriuso che secondo le necessità potrà essere usato come spogliatoio per arbitri o per atleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spogliatoi al Brandini Galasso. L’inaugurazione