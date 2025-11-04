Spinta su innovazione e nuove filiere strategiche | ma la crescita deve passare dalle competenze

Bergamo agisce, non sta con le mani in mano: fa parte della sua cultura, della sua tradizione manifatturiera, di quella operosità di casa nostra che è diventata proverbiale. In un mondo che cambia sempre più velocemente, e che altrettanto velocemente genera una letale incertezza per il benessere delle imprese, Confindustria Bergamo si è voluta porre come polo decisionale a livello locale per compensare mancanze che i suoi imprenditori da tempo lamentavano ai piani superiori, regionale, nazionale e soprattutto continentale. I progetti messi in campo sono stati rivendicati a voce alta dalla presidente Giovanna Ricuperati, alla sua ultima assemblea pubblica prima del cambio della guardia atteso per la primavera inoltrata del 2026: iniziative strategiche a supporto dei tre pilastri del suo mandato, vale a dire le persone, l’innovazione e la governance. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Spinta su innovazione e nuove filiere strategiche: ma la crescita deve passare dalle competenze

