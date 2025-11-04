Spinse Aurora Tila dal settimo piano | l’ex ragazzo condannato a 17 anni
Piacenza, la tredicenne aveva tentato di aggrapparsi alla ringhiera del balcone mentre lui la colpiva. La madre: “Giustizia è fatta”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
