Spinge al suicidio In Francia scatta l' indagine su TikTok
La Francia mette nel mirino TikTok. In seguito a una segnalazione del deputato socialista Arthur Delaporte, è stata aperta un' indagine preliminare: l'annuncio è arrivato dalla procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. Al centro della denuncia è finita in particolar modo la " facilità di accesso " per i minori all'algoritmo dell'applicazione, che potrebbe " spingere " i più " vulnerabili al suicidio ". L'indagine è stata affidata all'unità di criminalità informatica della prefettura di polizia di Parigi. Delaporte ha accolto con favore l'apertura di questa indagine, " essenziale per approfondire e potenzialmente sanzionare i molteplici fallimenti della piattaforma ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
