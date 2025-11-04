spider man una delle nuove star del cast parla del suo misterioso ruolo in brand new day

Ci sono ancora molti misteri riguardanti il??cast di Spider-Man: Brand New Day, ma un nuovo arrivato del Marvel Cinematic Universe potrebbe aver appena accennato al suo ruolo di nuovo villain live-action. Diversi nuovi attori si uniranno Tom Holland, Jon Bernthal, Mark Ruffalo e Zendaya in Spider-Man: Brand New Day. Mentre si sa già chi interpreterà Marvin Jones III e si sono intraviste Sadie Sink e Liza Colón-Zayas in foto dal set trapelate, non è ancora chiaro chi interpreterà la star di Severance, Tramell Tillman, nel prossimo sequel della Fase 6 di Destin Daniel Cretton. “ Chi dice che interpreterò un cattivo? “, ha risposto Tillman quando Variety gli ha chiesto in che modo il suo presunto cattivo in Spider-Man: Brand New Day sarà diverso dal suo ruolo di Seth Milchick nella serie Severance di Apple TV. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

