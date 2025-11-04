Spider-Man una delle nuove star del cast parla del suo misterioso ruolo in Brand New Day
Ci sono ancora molti misteri riguardanti il??cast di Spider-Man: Brand New Day, ma un nuovo arrivato del Marvel Cinematic Universe potrebbe aver appena accennato al suo ruolo di nuovo villain live-action. Diversi nuovi attori si uniranno Tom Holland, Jon Bernthal, Mark Ruffalo e Zendaya in Spider-Man: Brand New Day. Mentre si sa già chi interpreterà Marvin Jones III e si sono intraviste Sadie Sink e Liza Colón-Zayas in foto dal set trapelate, non è ancora chiaro chi interpreterà la star di Severance, Tramell Tillman, nel prossimo sequel della Fase 6 di Destin Daniel Cretton. “ Chi dice che interpreterò un cattivo? “, ha risposto Tillman quando Variety gli ha chiesto in che modo il suo presunto cattivo in Spider-Man: Brand New Day sarà diverso dal suo ruolo di Seth Milchick nella serie Severance di Apple TV. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono arrivate le nuove box a tema Halloween!!! 3 nuovi gusti : - Pumpkin spider - Dracoola - Monster cookie Disponibili fino al 31 ottobre! Shhh… piccolo spoiler !!! Per il giorno di Halloween ci sarà un nuovo gusto in esclusiva!!!! Disponibile solo il 3 - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man: Brand New Day, svelato il misterioso ruolo di Sadie Sink! - L’ex star di Stranger Things potrebbe vestire i panni di una guerriera dei fumetti Marvel legata a The Punisher in Spider- Segnala filmpost.it
Spider-Man 4 arruola una star di Strangers Things nel cast: sarà la nuova Mary Jane o una degli X-Men? - Man 4 includa ora anche Sadie Sink nel cast ma il suo ruolo è ancora un mistero, tuttavia sono già partite alcune teorie interessanti su chi possa essere. multiplayer.it scrive
Spider-Man 4: prime foto dal set svelano Sadie Sink nel suo debutto Marvel - La star di Stranger Things entra ufficialmente nell’MCU accanto a Tom Holland in Spider- Scrive cinematographe.it