SPID a pagamento Poste Italiane rompe il silenzio | quanto dovrai pagare dal 2025

Poste Italiane, uno dei principali fornitori di identità digitale SPID nel Paese, ha rilasciato dichiarazioni che, pur rassicurando sulla gratuità attuale del servizio, lasciano trasparire scenari futuri decisamente diversi. Il messaggio è chiaro: per adesso lo SPID resta gratuito, ma il mercato si sta muovendo in una direzione opposta. L'identità digitale SPID è ormai diventata uno strumento indispensabile per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Dall'INPS all'Agenzia delle Entrate, dai servizi sanitari regionali alle pratiche comunali, passando per i bonus e le agevolazioni statali: senza SPID, navigare nella burocrazia italiana diventa pressoché impossibile.

