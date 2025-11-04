Sarzana, 4 novembre 2025 – Spiagge, aree a destinazione agricola e immobili. In vendita anche il borgo storico della frazione marina sarzanese. Da qualche settimana la Marinella spa, sotto la guida dei liquidatori Andrea Borziani, Giuseppe Balza e Chiara Dogliani – nominati dal Tribunale di Genova in aprile e succeduti a Franco Ghiringhelli e Manolo Cacciatori – sta portando avanti il processo di liquidazione dei beni. Il cospicuo patrimonio della società comprende ben venticinque lotti che si estendono per centinaia di migliaia di metri quadri tra i comuni di Sarzana e Ameglia. Di cui uno, un appezzamento con fabbricati (uno residenziale e uno utilitario) che si estende per 5 mila metri in località Cachi, a Fiumaretta, è già stato ceduto a settembre, con base d’asta che era fissata a 560 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Spezzatino” Marinella: la società vende tutto, anche il borgo storico