Spezzatino Marinella | la società vende tutto anche il borgo storico
Sarzana, 4 novembre 2025 – Spiagge, aree a destinazione agricola e immobili. In vendita anche il borgo storico della frazione marina sarzanese. Da qualche settimana la Marinella spa, sotto la guida dei liquidatori Andrea Borziani, Giuseppe Balza e Chiara Dogliani – nominati dal Tribunale di Genova in aprile e succeduti a Franco Ghiringhelli e Manolo Cacciatori – sta portando avanti il processo di liquidazione dei beni. Il cospicuo patrimonio della società comprende ben venticinque lotti che si estendono per centinaia di migliaia di metri quadri tra i comuni di Sarzana e Ameglia. Di cui uno, un appezzamento con fabbricati (uno residenziale e uno utilitario) che si estende per 5 mila metri in località Cachi, a Fiumaretta, è già stato ceduto a settembre, con base d’asta che era fissata a 560 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spezzatino con patate e piselli Ingredienti per 4 persone 600 g di carne di manzo/vitello 4-5 patate medio grandi 250 g di piselli 1,5 lt di brodo vegetale 4-5 cucchiai di farina 0 o 00 4-5 cucchiai di olio evo 1 bicchiere di vino bianco secco Sale q.b. Pepe q.b. - facebook.com Vai su Facebook
“Spezzatino” Marinella: la società vende tutto, anche il borgo storico - Sarzana, diviso in lotti ciò che resta della tenuta dopo la cessione dell’area uliveto. Scrive lanazione.it