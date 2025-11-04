Spezia vs Bari dodicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri per lasciare l’ultimo posto, i pugliesi per tenere distante la zona retrocessione. Spezia vs Bari si giocherà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il penultimo posto in classifica e la sola vittoria conquistata in undici partite hanno costretto la società al cambio in panchina chiamando Roberto Donadoni al posto di D’angelo. Sarà dura per il nuovo tecnico risalire la classifica, ma c’è ancora tempo. I pugliesi sono reduci da due vittorie consecutive con Mantova e Cesena, che al momento li hanno portati fuori dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altre letture consigliate
SPEZIA-BARI: ATTIVA LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI Spezia Calcio rende noto che i biglietti per la sfida Spezia-Bari, gara valida per l'anticipo della 12a giornata Serie BKT '25-'26 e in programma alle ore 20:30 di venerdì 7 novembre presso lo stadio ‘Albert - facebook.com Vai su Facebook
Speranze per Artistico e Beruatto contro il Bari, ma lo Spezia resta in emergenza totale - X Vai su X
Spezia in crisi, esonerato D'Angelo: Donadoni sarà il nuovo allenatore - Fatali al tecnico, che nella scorsa stagione ha perso la finale dei playoff, i 7 punti in 11 gare e l'ultimo posto in classifica. Scrive msn.com
Bari, già ripresa la preparazione in vista dello Spezia. Ma c'è il dubbio Darboe - Archiviata la vittoria sul Cesena, già da ieri il Bari ha iniziato a preparare la trasferta di Spezia, dove i galletti saranno di scena venerdì. Come scrive tuttomercatoweb.com
Spezia Incertezza in attesa del match col Bari. D’Angelo in bilico, Donadoni di nuovo in pole - L’analisi della proprietà a 360 gradi e un silenzio societario che non rasserena. msn.com scrive