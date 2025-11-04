Spezia vs Bari dodicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri per lasciare l’ultimo posto, i pugliesi per tenere distante la zona retrocessione. Spezia vs Bari si giocherà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il penultimo posto in classifica e la sola vittoria conquistata in undici partite hanno costretto la società al cambio in panchina chiamando Roberto Donadoni al posto di D’angelo. Sarà dura per il nuovo tecnico risalire la classifica, ma c’è ancora tempo. I pugliesi sono reduci da due vittorie consecutive con Mantova e Cesena, che al momento li hanno portati fuori dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

