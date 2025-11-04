Spezia in crisi esonerato D' Angelo | Donadoni sarà il nuovo allenatore

Fatali al tecnico, che nella scorsa stagione ha perso la finale dei playoff, i 7 punti in 11 gare e l'ultimo posto in classifica. Il nuovo allenatore, scelto dal patron Stillitano, debutterà venerdì nell'anticipo con il Bari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spezia in crisi, esonerato D'Angelo: Donadoni sarà il nuovo allenatore

[IL PUNTO] La capolista incassa la prima sconfitta stagionale e sente il fiato sul collo delle inseguitrici. Secondo ko di fila del Palermo che esce ridimensionato. Riparte il Venezia. Niente svolta per Samp, Empoli e Spezia. Sempre più in crisi il Mantova...

Cresce l'artigianato a Genova Imperia. Crisi a Imperia e La Spezia

Spezia in crisi, esonerato D'Angelo: Donadoni sarà il nuovo allenatore - Fatali al tecnico, che nella scorsa stagione ha perso la finale dei playoff, i 7 punti in 11 gare e l'ultimo posto in classifica. Come scrive gazzetta.it

Donadoni allo Spezia: l'ex c.t. torna in panchina - Lo Spezia ha deciso di esonerare Luca D'Angelo e di affidare la panchina a Roberto Donadoni, che torna in Italia dopo sette anni di assenza. Scrive corriere.it

Spezia in crisi nera: esonerato D’Angelo. Tocca a Guido Pagliuca - Lo Spezia ha deciso di separarsi da Luca D'Angelo, il tecnico che in due stagioni ha salvato gli aquilotti dalla retrocessione e poi lo ha portato a un passo dalla serie A. Secondo genova.repubblica.it