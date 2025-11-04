Spezia | esonerato D' Angelo arriva mister Donadoni

La Spezia, 4 novembre 2025 – L'esonero di mister Luca D'Angelo è arrivato questa notte. Sarà Roberto Donadoni a sostituirlo sulla panchina dello Spezia, con lui il vice Matteo Cioffi. L' ex c.t. della nazionale azzurra potrebbe firmare un contratto annuale, anche se vista l'amicizia che lo lega al presidente Charlie Stillitano (fu lui a portarlo, da calciatore, ai Metrostars negli Stati Uniti) potrebbe trasformarsi in un triennale. D'Angelo paga i 7 punti nelle prime 11 giornate di questa stagione, anche se c'è da dirlo, con una squadra indebolita (i nuovi arrivati non sono del livello dei partiti), attualmente 10 infortunati (tra cui lo ricordiamo, big come Bandinelli e di recente Esposito ), e due gare, le ultime due, gettate letteralmente al vento a causa degli errori del portiere Sarr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

