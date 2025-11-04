Spezia che colpo in panchina! Roberto Donadoni è il nuovo allenatore l’ex ct dell’Italia torna ad allenare dopo cinque anni
Spezia, colpo da maestro in panchina: Donadoni è il nuovo allenatore. L’ex ct della Nazionale torna a guidare una squadra dopo cinque anni Roberto Donadoni è il nuovo tecnico dello Spezia. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato pubblicato sul sito del club ligure. Per l’ex commissario tecnico della Nazionale si tratta di un ritorno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
LA SPEZIA HA VINTO! Ottiene il titolo di Città Creativa UNESCO per il Design! Un riconoscimento che premia l’eccellenza creativa e produttiva della nostra città nel campo del design nautico, valorizzando al tempo stesso la storia, la visione e il talento d Vai su Facebook
Spezia, in panchina arriva Roberto Donadoni: addio D’Angelo - Dopo i contatti con Gabriele Cioffi , ex Udinese ( sentito anche il figlio di Pozzo), arriva un ... Segnala ilsecoloxix.it
Roberto Donadoni torna in panchina in B: sarà l’allenatore dello Spezia - L’ex Ct azzurro di nuovo in campo sei anni dopo: succede a D’Angelo e esordirà con il Bari ... Secondo msn.com
Donadoni allo Spezia: l'ex c.t. torna in panchina - Lo Spezia ha deciso di esonerare Luca D'Angelo e di affidare la panchina a Roberto Donadoni, che torna in Italia dopo sette anni di assenza. Lo riporta corriere.it