Spezia che colpo in panchina! Roberto Donadoni è il nuovo allenatore l’ex ct dell’Italia torna ad allenare dopo cinque anni

Spezia, colpo da maestro in panchina: Donadoni è il nuovo allenatore. L’ex ct della Nazionale torna a guidare una squadra dopo cinque anni Roberto Donadoni è il nuovo tecnico dello Spezia. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato pubblicato sul sito del club ligure. Per l’ex commissario tecnico della Nazionale si tratta di un ritorno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spezia, che colpo in panchina! Roberto Donadoni è il nuovo allenatore, l’ex ct dell’Italia torna ad allenare dopo cinque anni

