Spettacolo per bambini Pirati dei Caraibi Jack e il cuore del pirata

Domenica 9 novembre e Domenica 16 novembre 2025 alle 11.15 e alle 15.00, presso il teatro Tirso (via Tirso, 89 – zona Regina Margherita) ci sarà lo spettacolo per bambini "Pirati dei Caraibi, Jack e il cuore del pirata” messo in scena dalla compagnia teatrale GattaNera con Valerio Capitani. 🔗 Leggi su Romatoday.it

