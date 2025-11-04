Spettacolare carambola alla rotatoria l' auto finisce con le ruote all' aria

Spettacolare incidente, nella prima mattinata di martedì, lungo la via Trasversale Marecchia dove un automobilista ha perso il controllo della vettura che è carambolata per poi terminare la sua corsa con le ruote all'aria. Il sinistro si è verificato intorno alle 8 e, dai primi riscontri, pare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it