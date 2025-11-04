Spese militari Crosetto | Serve investire non perché lo chiede la Nato

“Dobbiamo prepararci in modo serio a difendere il Paese, io vivo la mia responsabilità da ministro ogni giorno più preoccupato con l’ansia di vedere cose che non vorrei vedere. È una sensazione che mi sono stufato di vivere da solo, circondato da un Paese che non capisce che i tempi sono cambiati. La difesa ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Spese militari, Crosetto: “Serve investire, non perché lo chiede la Nato”

Leggi anche questi approfondimenti

La Rete spezzina Pace e Disarmo scende in piazza contro le spese militari - facebook.com Vai su Facebook

Il costo del #riarmo: nel 2026 spesa militare su di 1 miliardo. Oltre i 23 previsti nel triennio @OssMilex ha analizzato la Legge di Bilancio presentata in Senato: "Il totale delle spese va a sfiorare i 33 miliardi di euro" #SpeseMilitari - X Vai su X

Crosetto: «Sulle spese per la Difesa è finito il tempo di edulcorare le parole, i tempi sono cambiati» - Il ministro è intervenuto alla presentazione del primo calendario della Difesa, alla vigilia della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate ... Secondo msn.com

Crosetto visita la Brigata Sassari, 'servire chi serve la Difesa' - Con alcuni di voi mi sono già incontrato in Libano, in un periodo difficile. Come scrive ansa.it

Crosetto visita i militari della Brigata Sassari: «Tenete alto il nome dell’Italia» - Crosetto in visita nel capoluogo turritano per ringraziare la Brigata Sassari e chi ha partecipato alla missione in Libano. unionesarda.it scrive