Spese militari Crosetto | Serve investire non perché lo chiede la Nato

Imolaoggi.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dobbiamo prepararci in modo serio a difendere il Paese, io vivo la mia responsabilità da ministro ogni giorno più preoccupato con l’ansia di vedere cose che non vorrei vedere. È una sensazione che mi sono stufato di vivere da solo, circondato da un Paese che non capisce che i tempi sono cambiati. La difesa ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

spese militari crosetto serve investire non perch233 lo chiede la nato

© Imolaoggi.it - Spese militari, Crosetto: “Serve investire, non perché lo chiede la Nato”

Leggi anche questi approfondimenti

Crosetto: «Sulle spese per la Difesa è finito il tempo di edulcorare le parole, i tempi sono cambiati» - Il ministro è intervenuto alla presentazione del primo calendario della Difesa, alla vigilia della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate ... Secondo msn.com

Crosetto visita la Brigata Sassari, 'servire chi serve la Difesa' - Con alcuni di voi mi sono già incontrato in Libano, in un periodo difficile. Come scrive ansa.it

Crosetto visita i militari della Brigata Sassari: «Tenete alto il nome dell’Italia» - Crosetto in visita nel capoluogo turritano per ringraziare la Brigata Sassari e chi ha partecipato alla missione in Libano. unionesarda.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Spese Militari Crosetto Serve