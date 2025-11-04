Sperone celebra la seconda edizione della Festa della Feijoa
Domenica 9 novembre, dalle 10 alle 13, Piazza Lauro nel cuore del centro storico di Sperone si colorerà di profumi, sapori e allegria per la seconda edizione della “Festa della Feijoa”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Sperone con la collaborazione delle associazioni locali e il patrocinio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
