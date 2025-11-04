Spazio vertice stellare a Roma | asse Roma-Parigi-Londra per la leadership Esa Urso | uniti per affrontare al meglio le sfide globali

Spazio, la cooperazione strategica tra Italia e Francia in vista della prossima Ministeriale dell’Esa di Brema è stata al centro del confronto tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, e autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali, senatore Adolfo Urso, e il Ministro francese dell’Istruzione Superiore e della Ricerca, Philippe Baptiste. All’incontro ha partecipato il presidente dell’ Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente. «Lo Spazio rappresenta uno dei principali ambiti di cooperazione tra Italia e Francia: un settore strategico che intendiamo sviluppare ulteriormente nel quadro del Trattato del Quirinale e alla luce della prossima Ministeriale dell’Esa di Brema – ha dichiarato Urso –. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

