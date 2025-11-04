Spazio cultura invita al dialogo sul tema fine vita dignitoso | la persona al centro delle decisioni
Sabato 15 novembre 2025, alle ore 9:30, presso il Real Teatro Santa Cecilia Via Piccola del Teatro Santa Cecilia, 5 - Palermo, dialogo aperto sul tema: FINE VITA DIGNITOSO "La persona al centro delle decisioni".L'incontro è organizzato e promosso dal Rito Simbolico Italiano e il Collegio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
