Spazi pedonali e infrastrutture La Regione stanzia 40mila auro

Più verde, spazi pedonali, sicurezza stradale e infrastrutture per la mobilità sostenibile: sono questi gli obiettivi del nuovo progetto finanziato dal bando regionale “Strade Verdi”, con cui Regione Lombardia ha assegnato al Comune di San Vittore Olona un contributo da 400mila euro. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Marzo Zerboni, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto. Il progetto comunale, del valore complessivo di 500mila euro (con 100mila a carico del Comune), prevede interventi in quattro aree strategiche del territorio: piazza Italia, l’area antistante la scuola Carducci, il parcheggio di via XXIV Maggio e un nuovo tratto di pista ciclabile che collegherà queste zone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazi pedonali e infrastrutture. La Regione stanzia 40mila auro

