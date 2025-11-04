Spari a Posatora ferito il fuggitivo | a giudizio il carabiniere speronato
ANCONA Procedimenti incrociati. È andata, data la gravità delle accuse, per ora peggio al carabiniere del Norm che la notte del 6 marzo del 2023 aveva aperto il fuoco contro una Polo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
