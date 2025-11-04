Spara a un ladro nella sua casa a Rovigo non viene indagato

È ancora alta la tensione a Grignano Polesine, frazione alle porte di Rovigo, dove nella tarda serata di lunedì 3 novembre un uomo di 68 anni ha sparato contro un gruppo di ladri entrati nella sua abitazione, ferendone uno. Le indagini, condotte dalla squadra Mobile della Questura di Rovigo, sono in corso, ma un punto appare già chiaro: il proprietario di casa non è indagato. La Procura rodigina ha infatti specificato che, sulla base della nuova normativa in materia di legittima difesa, l’uomo non risulta al momento destinatario di alcun procedimento penale. La dinamica della tentata rapina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due o forse tre malviventi, col volto coperto da passamontagna e presumibilmente armati, avrebbero fatto irruzione nella casa del 68enne con l’intento di mettere a segno una rapina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

