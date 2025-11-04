Spalletti raccontato dal suo ex preparatore dei portieri Bonaiuti | La Juve si fidi di lui è l’uomo giusto per tornare grandi Vi svelo questo aneddoto…

Spalletti è stato raccontato così da Adriano Bonaiuti, suo storico preparatore dei portieri. Le parole sull’attuale allenatore della Juventus. Adriano Bonaiuti ha un grande debito di riconoscenza verso Luciano Spalletti. Allo stesso modo, il tecnico toscano deve essere grato al suo storico preparatore dei portieri. L’uomo che ha affiancato Spalletti sul campo, il suo ambiente preferito, nelle avventure di Udinese, Roma e Inter. Bonaiuti, che ha indossato i colori della Juventus tra il 1989 e il 1991 (una singola apparizione in due anni, giunto a Torino per sostituire Bodini trasferitosi al Verona), ha cominciato il suo sodalizio nello staff di Spalletti nell’annata 2004-2005, culminata con la qualificazione dell’Udinese in Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti raccontato dal suo ex preparatore dei portieri Bonaiuti: «La Juve si fidi di lui, è l’uomo giusto per tornare grandi. Vi svelo questo aneddoto…»

News recenti che potrebbero piacerti

Luciano Spalletti, l'allenatore della Juventus raccontato dagli amici. VIDEO #SkySport - X Vai su X

Juventus, confermato l'incontro tra Luciano Spalletti e Damien Comolli nel pomeriggio, come raccontato ieri Restano in lista anche Roberto Mancini e Raffaele Palladino - facebook.com Vai su Facebook

Koopmeiners, l'ex allenatore conferma il retroscena: "Spalletti lo voleva già al Napoli" - Pascal Jansen, oggi alla guida del New York City FC, ha allenato Teun Koopmeiners all'AZ Alkmaar schierandolo peraltro anche in difesa. Secondo tuttonapoli.net

Spalletti, la Juve e il piano per tenere Vlahovic. E David potrebbe partire a gennaio: i dettagli - Mentre il canadese è nuovamente scivolato nelle gerarchie delle punte e ciò potrebbe anche tradursi in scenari inaspettati fino ... Riporta msn.com

Ex pres. Juve: "Spalletti? Spero si chiuda in una stanza come faceva a Castel Volturno" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus. Si legge su tuttonapoli.net